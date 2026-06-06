MN - La contestazione "Liberate il Milan" arriva anche a Napoli: le foto dei manifesti in città

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La contestazione dei tifosi del Milan con i manifesti "Liberate il Milan" arriva anche a Napoli: città tappezzata nella notte

I tifosi del Milan contestano la proprietà. E non lo fanno solo a Milano. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, che questa mattina vi mette a disposizione alcuni scatti, la protesta dei sostenitori rossoneri è arrivata fino a Napoli. Come accaduto ieri nel capoluogo lombardo (LEGGI QUI), anche nella città campana questa notte sono comparsi i manifesti preparati dalla Curva Sud contro la proprietà e che titolano in maniera eloquente: "Liberate il Milan". Sui manifesti sono presenti i volti di Cardinale, Ibrahimovic, Scaroni e Oettle.

I manifesti contro Cardinale e contro la proprietà rossonera, sono apparsi nella notte in alcuni punti strategici di Napoli: sul lungomare e davanti al Maschio Angioino in particolare. Il dissenso dei sostenitori del Milan è diffuso e la protesta si diffonde a macchia d'olio in tutte le città italiane. Di seguito si riportano alcune foto dei manifesti che sono comparsi nella notte a Napoli.