La contestazione della Curva Sud sui muri di Milano: "Liberate il nostro Milan"

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Non si placa la contestazione dei tifosi rossoneri, la Curva Sud nella notte ha tappezzato i muri della città con i manifesti: "Liberate il nostro Milan"

La contestazione dei tifosi rossoneri all'indirizzo della proprietà, di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic non sin ferma e non va in vacanza. Non si spegne la rabbia dei sostenitori del Milan all'indirizzo del manager di RedBird e del suo consigliere numero uno: oggi il Diavolo si trova fuori dalla Champions League, non ha vertici societari, non ha un allenatore e non possiede un piano peciso su come muoversi sul calciomercato. Per questi motivi la Curva Sud ha tappezzato la città, notte tempo, di manifesti con un messaggio chiaro: "Liberate il nostro Milan!"

LA CURVA SUD: "LIBERATE IL NOSTRO MILAN"

Il profilo Instragram della Curva Sud Milano ha pubblicato diversi scatti del manifesto appeso in diverse zone della città, tra cui la sede di via Aldo Rossi e lo stadio di San Siro. Sotto al titolo "Liberate il nostro Milan!", le foto di Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic, Paolo Scaroni e Maikel Oettle. I volti sono parzialmente coperti dalla scritta "Wanted", come per i ricercati del Far West. Sotto alcuni punti su cui si innesta la contestazione dei tifosi del Milan:

- "Devastazione di storia, identità, passione e Milanismo"

- "Sfruttamento speculativo del marchio"

- "Aumento dei prezzi di biglietti e abbonamenti oltre ogni decenza"

- "Sabotaggio dell'ambiente e del tifo organizzato"

- "Manifesta incapacità su tutti i fronti societari"