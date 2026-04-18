Primavera, Renna: "I ragazzi oggi sono stati bravi, si sono fatti valere"

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Nel post partita di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 34esima giornata del campionato di Primavera 1 e terminata in parità, l'allenatore dell'U20 rossonera Giovanni Renna è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la prestazione dei suoi ragazzi: "I ragazzi sono stati bravi. Hanno giocato contro una squadra che non merita di vivere i bassi fondi della classifica, considerando il bel gioco che ha sempre espresso. Faccio i complimenti a mister Bigica e a tutti i ragazzi del Sassuolo. Noi siamo venuti qui, come sempre, per cercare di fare una bella prestazione, con i nostri principi, e ce l'abbiamo fatta anche oggi. Sono molto contento perché nonostante i due anni di differenza i ragazzi si sono fatti valere".

Il gol di Domnitei è l'essenza del tuo gioco

"Si. È un motivo di soddisfazione. Cerchiamo sempre di lasciare le scelte ai ragazzi. Quando poi capitano queste azioni bellissime che riesci a finalizzare è doppia soddisfazione. Al di là del gol abbiamo avuto altre occasioni. Bravi quelli del Sassuolo a rimediare, meno noi a non finalizzare".