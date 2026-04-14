Sinergia tra Milan Futuro e Milan Primavera: ne parla con soddisfazione mister Renna
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Al termine di Milan-Atalanta, match terminato 0-0 valido per la 33° giornata del campionato Primavera 1, il mister dei giovani rossoneri Giovanni Renna ha parlato così della partita. Ecco un estratto delle sue considerazioni:
Abbiamo visto Sala con la primavera, che segnale da il capitano di Milan Futuro che viene a giocare con questo spirito?
"Questo è un segnale positivo per i miei ragazzi, soprattutto quelli più giovani. Sala è il capitano dell'Under 23 e della nazionale. Qui c'è un progetto importante tra Milan Futuro e Primavera e i fatti sono questi. Quando scendono giù danno il 100%, ci mettono il cuore, ci mettono tutto e i nostri ragazzi devono prendere spunto da questi giocatori".
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