Occasione -5: Milan, che fai? Contro la Lazio non si può sbagliare. Allegri si affida ancora a Leao e Pulisic

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Stasera contro la Lazio il Milan ha un grande occasione: con una vittoria i rossoneri potrebbero infatti arrivare a -5 dall'Inter che ieri ha pareggiato contro l'Atalanta. Per il Diavolo si tratta di un'opportunità gigantesca che non può assolutamente non sfruttare. Se la squadra di Allegri vuole provare la rimonta scudetto non può fare più passi falsi e quindi in casa dei biancocelesti la vittoria è d'obbligo.

NON SI PUÒ SBAGLIARE - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che con un successo il Milan farebbe anche un passo quasi definitivo verso la qualificazione alla prossima Champions League. Anche andando a -5 la rimonta scudetto resterebbe molto complicata perchè l'Inter dovrebbe perdere per strada altri punti e il Diavolo non dovrebbe sbagliare più nulla: "La via per la rimonta? Che l’Inter perda e il Milan vinca" ha spiegato bene ieri in conferenza stampa Max Allegri che non vuole mettere troppa pressione sui suoi giocatori e per questo continua a parlare di obiettivo Champions. L'entusiasmo dopo il derby è tanto, soprattutto tra i tifosi che saranno tantissimi stasera all'Olimpico per dare una grande spinta al Milan verso la vittoria.

LE SCELTE DI ALLEGRI - Contro la Lazio, Allegri dovrà fare a meno in mezzo al campo di uno dei suoi trascinatori, cioè Adrien Rabiot che sarà assente per squalifica. Al suo posto ci sarà Ardona Jashari che ha vinto il ballottaggio con Samuele Ricci, mentre a sinistra ci sarà la conferma di Pervis Estupinan, reduce dal gol vittoria nel derby, che verrà preferito a Davide Bartesaghi. Nessuna novità invece in attacco dopo Allegri schiererà la stessa coppia delle ultime partite, cioè quella composta da Christian Pulisic e Rafael Leao. Da loro Allegri si aspetta tantissimo e punta forte su di loro per espugnare l'Olimpico e andare a -5 dalla vetta della classifica.