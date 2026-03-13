Ospite speciale oggi a Milanello: Shevchenko ha fatto visita ad Allegri e alla squadra rossonera

Come riporta Peppe Di Stefano a SkySport24 in collegamento da Milanello, oggi c'è stato un ospite speciale nel Centro Sportivo di Carnago: si tratta di Andryi Shevchenko, grande ex attaccante milanista che è rimasto molto legato a tutto l'ambiente rossonero. L'ucraino ha assistito all'allenamento odierno della squadra di Max Allegri e si è soffermato in particolare con il tecnico livornese, con Rafael Leao e con Luka Modric.

Il Milan ha proseguito anche oggi la sua preparazione in vista della trasferta di domenica sera in casa della Lazio. Resta ancora aperto il ballottaggio a sinistra tra Pervis Estupinan e Davide Bartesaghi, con il primo che sembra al momento favorito sull'italiano. In avanti si va verso la conferma della coppia composta da Christian Pulisic e Rafael Leao.