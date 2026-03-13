Il Milan ripartirà da Allegri. Sogno Lewandowski per l'attacco

vedi letture

Nelle ultime settimane, non sono mancate voci e indiscrezioni su un possibile addio a fine stagione di Massimiliano Allegri. Ma la realtà è un'altra: il Milan, al di là di come finirà la ricorsa scudetto, ripartirà infatti dal tecnico livornese. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che Max, come da sua richiesta, sarà più coinvolto nelle strategie di mercato. Per intenderci non deve più succedere come a gennaio che l'allenatore chiede un difensore e la dirigenza prova a prendere un attaccante.

ROSA DA RINFORZARE - Con il sempre più probabile ritorno in Champions League, il Milan avrà molte più partite da giocare e quindi una delle due priorità sarà quella di aumentare il numero di giocatori a disposizione di Allegri. L'altra sarà ovviamente rinforzare la squadra rossonera con elementi di qualità ed esperienza perchè nella prossima stagione l'obiettivo primario sarà lo scudetto e non più un "semplice" piazzamente in Champions come quest'anno.

SOGNO POLACCO - Un innesto che il Diavolo non dovrà certamente sbagliare è il nuovo centravanti. Negli ultimi giorni viene spesso accostato al club di via Aldo Rossi il nome di Moise Kean della Fiorentina che ha una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, troppi per il Milan. Zlatan Ibrahimovic, alla CBS, ha dichiarato che ad Allegri piacciono i giocatori di carattere e per questo un attaccante che da tempo è nei radar del ds Igli Tare è Robert Lewandowski, che è in scadenza di contratto con il Barcellona. Il polacco avrà sì 38 anni, ma sa ancora segnare con continuità ed è proprio questo il tipo di giocatore che serve ai rossoneri.