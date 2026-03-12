esclusiva mn Turci (DAZN): "Grandissimo lavoro di Allegri e il suo staff, i risultati non sono un caso. Prossime due giornate decisive per lo scudetto"

Tommaso Turci, giornalista e bordocampista per Dazn è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, resta ancora vivo quello legato al sogno scudetto da parte del Milan. Questa l'intervista integrale.

Milan-Scudetto, tutto possibile?

"Credo che saranno determinanti le prossime due giornate di campionato prima della pausa per le Nazionali. Sarà interessante vedere la reazione dell'Inter dopo la sconfitta nel derby, perchè troviamo un'Atalanta ferita e che vorrà riscattarsi dopo la brutta figura in Champions. Questo risultato potrà dirci tanto anche in vista di Lazio-Milan.."

Quanto costa l'aspetto mentale nel calcio?

"La testa nello sport conta tantissimo. Allegri e il suo staff sono stati bravissimi dare fiducia e portare stima nei ragazzi. Non a caso il Milan ad oggi è la miglior difesa del campionato, hanno saputo dare una grande organizzazione a questo gruppo. Il Milan con Allegri è cambiato tantissimo".

Focus attacco. Nkunku e Fullkrug possono fare di più?

"Devono dare di più, hanno qualità importanti e devono metterle al servizio della squadra in queste ultime partite. L'attacco del Milan ha visto dividersi un po' di giocatori. Prima Pulisic, poi a sprazzi Leao. Su Fullkrug ti dico che per entrare in condizione deve giocare con continuità, solo così potrà essere più impattante".

Verso Lazio-Milan, a Roma un ambiente ostile..

"E' vero, e questo conta tantissimo. Il Milan però ci ha fatto vedere che può fare grandi partite anche in ambienti infuocati e credo che a prescindere da tutto, l'atteggiamento dei rossoneri non cambierà minimamente domenica sera".

Chiosa finale su Modric. Esiste uno come lui a 40 anni?

"Non ho parole sinceramente. Non avevo mai visto un ragazzo della sua età impattare così in una squadra, da bordo campo è impressionante. E' un campione che ha alzato il livello della squadra, col suo atteggiamento migliora tutti quanti. Modric è un esempio per lo sport in generale. Speriamo di vederlo ancora a lungo qui, perchè ammirarlo è un privilegio per tutti noi".