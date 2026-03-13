Leao prende la mira: Rafa lavora sui tiri in porta. Con un aiuto speciale...

La vittoria nel derby ha portato ovviamente grande entusiasmo in casa rossonera. Un entusiasmo che potrebbe essere determinante in questo finale di stagione. Chi vuole essere un protagonista nelle ultime dieci gare di campionato è Rafael Leao che punta a tornare presto al 100% della forma e a segnare gol decisivi. Contro l'Inter avrebbe potuto chiudere la partita nel secondo tempo, ma è stato poco freddo sotto porto. Ed è proprio sulla sua mira che il portoghese sta lavorando nelle ultime settimane.

UN AIUTO SPECIALE - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Leao, oltre a rafforzare la muscolatura con esercizi specifici per smaltire finalmente quella maledetta pubalgia che lo ha condizionato parecchio negli ultimi mesi, si sta allenando molto a Milanello sulle conclusioni in porta. E lo sta facendo con un "maestro" speciale: oltre ai suggerimenti di Max Allegri, per Rafa ci sono infatti anche i consigli di Bernardo Corradi, ex attaccante che è andato in doppia cifra come reti in Serie A per cinque stagioni e attualmente membro dello staff tecnico del tecnico livornese.

I CONSIGLI DI CORRADI - Leao sta lavorando tanto con lui per migliorare il suo modo di calciare e ovviamente la mira. Nella sua trasformazione da attaccante esterno a prima punta, il numero 10 milanista è stato aiutato sul campo soprattutto da Corradi che si dedica in modo particolare al lavoro con i giocatori offensivi rossoneri. L'ex giocatore tra le altre di Lazio, Chievo, Parma e Manchester City sa bene come si fa il centravanti e quindi può essere di grande aiuto alla crescita di Leao.