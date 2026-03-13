Milan a Roma senza Rabiot: Allegri e le soluzioni per colmare una lacuna pesante

Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan guarda con fiducia a quella che sarà un'altra sfida ostica. Domenica sera, infatti, i rossoneri saranno impegnati allo stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Ci sarà pressione sulla formazione di Massimiliano Allegri, che giocherà sapendo già il risultato dell'Inter. Si tratterà quindi di rispondere per non perdere ulteriore terreno oppure ci sarà una chance di avvicinarsi ancora di più. Allegri che a Roma dovrà rinunciare ad Adrien Rabiot.

Il Corriere dello Sport, questa mattina in edicola, analizza proprio quella che sarà una mancanza importante per Allegri. Il centrocampista francese è indispensabile per i meccanismi a centrocampo e, senza la sua presenza, il Diavolo rallenta. Fino ad ora, Rabiot è stato disponibile per 24 partite su 33 totali in stagione del Milan, 23 giocate da titolare e una sola da subentrato; altro dettaglio: tutte sempre in campo per 90 minuti, senza mai essere sostituito. Dopo Maignan, che di ruolo fa il portiere, è senza dubbio l'unico calciatore rossonero ad essere dichiaratamente insostituibile.

Allegri dovrà trovare soluzioni, c'è un ballottaggio per il posto che è del francese e al momento se lo giocano Ricci e Jashari. Le percentuali sono abbastanza equilibrate, con l'italiano leggermente favorito: l'ex Torino ha, infatti, dalla sua più abitudine ai campi italiani, ha già affrontato diverse volte i movimenti del centrocampo di Sarri ed è di sicura affidabilità in quel ruolo, mentre lo svizzero viene visto più come vice Modric che come mezzala di inserimento.

L'ex Toro, negli ultimi due mesi, è stato spesso in lizza per giocare titolare, ma, in fin dei conti, è partito dal primo minuto solo una volta da febbraio in poi nel match pareggiato a San Siro contro il Como. Trattamento simile anche per Jashari, anche se, rispetto al compagno, ha avuto a disposizione gli oltre 70' contro il Parma successivi all'infortunio di Loftus-Cheek, ma anche meno subentri a gara in corso. Tra l'allenamento odierno e quello di domani, Allegri risolverà il suo dubbio.

Un'assenza importante, certo, ma tutto il Milan è in crescita e ogni pedina deve dimostrare di essere da Milan e di poter essere chiamata in causa in ogni momento. Domenica sarà una sfida ostica ma che il Diavolo deve giocare da Diavolo.