MN - Verso Lazio-Milan: domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri
Domani, giorno di vigilia di Lazio-Milan, gara valida per la 29^ giornata di Serie A, Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa per presentare la partita contro i biancocelesti: il tecnico livornese risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Milanello a partire dalle 12. Grazie al live testuale di Milannews.it non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore rossonero.
SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 13
ore 20.45, Torino-Parma
SABATO 14
ore 15, Inter-Atalanta
ore 18, Napoli-Lecce
ore 20.45, Udinese-Juventus
DOMENICA 15
ore 12.30, Hellas Verona-Genoa
ore 15, Pisa-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Bologna
ore 18, Como-Roma
ore 20.45, Lazio-Milan
LUNEDÌ 16
ore 20.45, Cremonese-Fiorentina
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan