MN - Verso Lazio-Milan: domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri

MN - Verso Lazio-Milan: domani alle 12 la conferenza stampa di AllegriMilanNews.it
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Oggi alle 13:30Da Milanello
di Enrico Ferrazzi

Domani, giorno di vigilia di Lazio-Milan, gara valida per la 29^ giornata di Serie A, Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa per presentare la partita contro i biancocelesti: il tecnico livornese risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Milanello a partire dalle 12. Grazie al live testuale di Milannews.it non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore rossonero. 

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 13

ore 20.45, Torino-Parma

SABATO 14

ore 15, Inter-Atalanta
ore 18, Napoli-Lecce
ore 20.45, Udinese-Juventus

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa
ore 15, Pisa-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Bologna
ore 18, Como-Roma
ore 20.45, Lazio-Milan

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina