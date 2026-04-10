Sky - Allegri passa al 4-3-3, ma con quale attacco? Ecco le ultime

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Massimiliano Allegri cambia pelle e passa al 4-3-3. Le prove degli ultimi giorni hanno trovato conferma anche nell’allenamento di oggi pomeriggio, anche se la composizione dell’attacco sarà leggermente diversa rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare. Secondo le ultime riferite da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, il trio che dovremmo vedere contro l’Udinese sarà composto da Alexis Saelemaekers, Rafael Leao e Christian Pulisic. Una conformazione che, di conseguenza, manderebbe in panchina Santiago Gimenez, Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku.

Proprio il francese, ieri, era stato provato insieme a Pulisic e Leao, per un tridente molto offensivo, ma alla fine non giocherà dall’inizio. La posizione di Rafa come prima punta, inoltre, lo libererebbe dai compiti primari della fase difensiva, consentendogli di poter essere più lucido per andare verso la porta avversaria. Dentro anche Samuele Ricci al posto di Youssouf Fofana, che non è stato benissimo nei giorni scorsi a causa di una sindrome influenzale.

Questa, di conseguenza, la probabile formazione rossonera in vista dell’Udinese

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic.