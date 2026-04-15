Milanello, giorno libero ma non per Allegri: al lavoro con Landucci. Sono passati anche tre calciatori

Milanello, giorno libero ma non per Allegri: al lavoro con Landucci. Sono passati anche tre calciatoriMilanNews.it
Oggi alle 14:10Da Milanello
di Francesco Finulli

Come riportato nella giornata di ieri, oggi la squadra rossonera ha avuto in concessione da Massimiliano Allegri il giorno libero saltato lunedì: nella doppia seduta di inizio settimana, il tecnico ha visto una squadra vogliosa e determinata, in cerca di riscatto. Per questo ieri pomeriggio e oggi sono state annullate le sedute previste: si tornerà a faticare domani, a tre giorni dalla prossima importantissima sfida del Bentegodi contro l'Hellas Verona ultimo in classifica, domenica alle ore 15.

Ciononostante questa mattina a Milanello qualcuno si è presentato: come riporta il collega Manuele Baiocchini di Sky Sport, a presentarsi al centro sportivo è stato proprio Massimiliano Allegri con il suo fidato vice Marco Landucci. I due hanno lavorato e studiato alcuni accorgimenti tattici in vista della trasferta veneta del weekend. In mattinata sono passati anche alcuni calciatori: in particolare Adrien Rabiot, Lorenzo Torriani e Strahinja Pavlovic. Quest'ultimo, ieri, è stato l'unico a non presenziare all'allenamento per via della nascita del figlio Tadija.