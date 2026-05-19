Milanello, presenti oggi sia il ds Tare che l'ad Furlani
Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri alla sua squadra, oggi pomeriggio il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello in vista della gara di domenica contro il Cagliari a San Siro, fondamentale per la conquista del pass per la prossima Champions League (al Diavolo basta una vittoria per avere la certezza di chiudere il campionato tra le prime quattro).
Secondo quanto riporta Sky, oltre al solito Igli Tare, ds rossonero che è quasi tutti i giorni nel Centro Sportivo milanista, poco fa è arrivato a Milanello anche l'ad Giorgio Furlani che vuole far sentire la sua vicinanza alla squadra in vista della fondamentale partita di domenica contro il Cagliari.
Questo il programma della 38^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 22/05
ore 20.45, Fiorentina-Atalanta
SABATO 23/05
ore 18, Bologna-Inter
ore 20.45, Lazio-Pisa
DOMENICA 24/05
ore 15, Parma-Sassuolo
ore 18, Napoli-Udinese
ore 20.45, Hellas Verona-Roma
ore 20.45, Lecce-Genoa
ore 20.45, Milan-Cagliari
ore 20.45, Torino-Juventus
ore 20.45, Cremonese-Como
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