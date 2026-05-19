Verso il Cagliari: il Milan potrebbe andare ancora in ritiro. Le ultime da Milanello

vedi letture

Domani contro il Cagliari il Milan si giocherà la qualificazione in Champions. La squadra potrebbe andare in ritiro a Milanello come settimana scorsa.

Dopo la vittoria importantissima di domenica a Genova e il giorno di riposo concesso ieri da Max Allegri ai suoi giocatore, inizia oggi la nuova settimana del Milan che tornerà ad allenarsi nel pomeriggio a Milanello a partire dalle 15.30. Secondo quanto riferisce Sky, non è detto che la squadra rossonera non vada in ritiro come settimana scorsa. Non sarebbe stavolta un ritiro punitivo, vedremo se da domani o da venerdì Allegri deciderà di passare qualche ora in più insieme a suoi ragazzi nel Centro Sportivo di Carngo in vista della fondamentale gara di domenica a San Siro contro il Cagliari.

Con una vittoria contro i sardi, il Milan chiuderebbe il suo campionato come minimo al terzo posto e dunque strapperebbe il pass per partecipare alla Champions League 2026-2027 che è sempre stato il grande obiettivo di questa stagione del Diavolo. Per la partita di domenica alle 20.45 contro il Cagliari che ha già la salvezza in tasca, Allegri, rispetto alla trasferta di Genova, recupererà i tre giocatori che hanno saltato la sfida del Ferraris per squalifica, vale a dire Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan.