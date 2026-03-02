MN - Milan, oggi giornata di riposo ma a Milanello si sono comunque presentati Gabbia e Fullkrug
Dopo la vittoria di ieri sul campo della Cremonese, Massimiliano Allegri ha dato un giorno di riposo ai suoi ragazzi che torneranno ad allenarsi a Milanello domani pomeriggio per iniziare a preparare il derby contro l'Inter in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Nel Centro Sportivo di Carnago si sono comunque presentati oggi Matteo Gabbia, che spera di tornare a disposizione per la stracittadina milanese, e Niclas Fullkrug.
di Antonio Vitiello
Questo il programma della 28^ giornata di Serie A:
Napoli-Torino 6/03/2026 h 20:45
Cagliari-Como 7/03/2026 h 15:00
Atalanta-Udinese 7/03/2026 h 18:00
Juventus-Pisa 7/03/2026 h 20:45
Lecce-Cremonese 8/03/2026 h 12:30
Bologna-Verona 8/03/2026 h 15:00
Fiorentina-Parma 8/03/2026 h 15:00
Genoa-Roma 8/03/2026 h 18:00
Milan-Inter 8/03/2026 h 20:45
Lazio-Sassuolo 9/03/2026 h 20:45
