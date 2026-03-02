Il futuro del Milan parla brasiliano: focus e storia sull'obiettivo di mercato Andrè

Un talento, un gioiello ancora grezzo ma promette davvero bene. Il Milan è in dirittura d’arrivo per il centrocampista del Corinthias Andrè, classe 2006. Un’operazione nella quale la dirigenza rossonera ha voluto agire sotto traccia, quasi in segreto per negoziare l’arrivo del diamante verdeoro. Sarebbe però un acquisto per la prossima stagione, con il Milan che è quindi al lavoro per programmare il futuro della squadra di Massimiliano Allegri.

FOCUS E CARATTERISTICHE

Andrè può vantare di una buona struttura fisica, essendo altro più di 1.80, ma anche di una velocità e tecnica importante. Dimenticatevi Paquetà. Andrè è diverso. Tempi di inserimento ancora da migliorare ma buona visione di gioco e una discreta vena realizzata. In 11 presenze finora ha segnato 2 reti, ma è un giocatore che ama spesso avvicinarsi all’area avversaria, pericolosamente. Il suo ruolo naturale è quello di un mediano di qualità, ma può agire anche da mezzala e all’occorrenza pure come trequartista.

CARTELLINO E OPERAZIONE DI MERCATO

Per il Milan si tratta di un’operazione abbastanza onerosa per in classe 2006 ancora sconosciuto. Le cifre dell’affare tra rossoneri e Corinthias sarebbero di 17 milioni totali (15+2 di bonus). Un affare che il Milan ha voluto fortemente, anticipando anche big di Bundesliga e Liga spagnola, ma anche italiane come la Juventus. Così, come da tradizione, il futuro del Milan potrebbe essere ancora nelle mani di un giovane brasiliano.

IL MILAN SI RIVOLGE ALLA FIFA?

Il trasferimento di André al Milan non è ancora stato finalizzato dal Corinthians ma l'accordo potrebbe comunque andare in porto, indipendentemente dalla firma del presidente Osmar Stabile. ESPN racconta che il Milan è tutelato soprattutto grazie allo scambio delle bozze del contratto, dato che gran parte dei documenti è già stata firmata dall'ufficio legale del Corinthians. Esistono anche diverse e-mail di conferma inviate dal club brasiliano. In questo caso, esiste un termine giuridico per il contesto: proposta vincolante (binding offer). Si tratta di un documento legale e formale che stabilisce un impegno tra le parti, obbligando al rispetto dei termini, dei valori e delle condizioni. Se il presidente Stabile si rifiutasse di firmare la transazione nei prossimi giorni, il Milan, con cui il giovane centrocampista ha un accordo quinquennale (fino al 2031), sta valutando la possibilità di adire la Fifa affinché la situazione venga risolta.