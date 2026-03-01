live mn Allegri: "Questa vittoria migliora la classifica e ci fa dimenticare la sconfitta contro il Parma"

Massimilano Allegri, allenatore del Milan, tra poco interverrà in conferenza stampa per commentare partita di questo pomeriggio contro la Cremonese.

Ore 14.50 - Comincia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri

4-3-3: soluzione per il futuro?

"Già nel primo tempo giocavamo con Leao centravanti e Pulisic a sinistra. Dal 60esimo abbiamo tolto un difensore, messo Athekame. IN questo momento qui non è una questione di sistemi, ma è questione di arrivare in fondo e centrare l'obiettivo. La partita di oggi serviva per cancellare la partita contro il Parma. Adesso bisogna affrontare Inter e Lazio, che sono molto difficili. Questa vittoria migliora la classifica, cancella la sconfitta contro il Parma e prepariamo al meglio il derby".

C'è la possibilità di riaprire il campionato?

"Difficile, perché l'Inter ha 10 punti di vantaggio. Noi dobbiamo fare il nostro percorso. L'Inter è una squadra forte, noi altrettanto. Abbiamo fatto 57 punti, la squadra ha avuto una bella reazione".

La classifica rispecchia il valore delle squadre

"Il campionato rispecchia i valori delle squadre. L'Inter in questo momento è prima in classifica. Il discorso dell'Europa e non Europa sono tutte supposizioni. Ma il calcio va giocato, ma se non avessimo segnato venivi via con 6 occasioni e nessuno gol fatto. Quello che contano sono i risultati".

Sul cambio di Fofana

"Sono contento che Fofana sia uscito dal campo arrabiato. I giocatori quando escono devono essere arrabiati. Chi scende in campo deve avere rispetto per quelli che sono in panchina, quindi devono correre. Mentre chi entra dalla panchina deve correre più di chi è partito titolare. L'importante è che tra i giocatori ci sia tanto rispetto, perché i risultati li fai così".

Per il derby Bartesaghi?

"Vediamo. Se non ci sarà ci sarà Estupinan".

Il Milan ha qualcosa in più rispetto a chi gli è dietro?

"In questo momento abbiamo punti in più rispetto a quelle dietro. Mancano ancora diverse vittorie per raggiungere l'obiettivo. Noi dobbiamo fare più punti possibili da qui ala fine del campionato, ed oggi fare 3 punti è stato difficile".

14.56 Finisce qui la conferenza stampa