Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali: torna Fofana. Leao-Pulisic in avanti

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:45
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Cremonese-Milan, sfida di Serie A valida per la ventisettesima giornata di campionato.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Floriani, Ceccherini, Terracciano, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupinan, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.