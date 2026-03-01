live mn Verso Cremonese-Milan: uscite le ufficiali, tutto confermato nel Diavolo

vedi letture

Queste le formazioni ufficiali di Cremonese-Milan, sfida di Serie A valida per la ventisettesima giornata di campionato.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Floriani, Ceccherini, Terracciano, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupinan, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.

11.34 - DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN

Data: domenica 1 marzo 2026

Ora: 12.30

Stadio: Giovanni Zini di Cremona

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

11.00 - LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Ayroldi

VAR: Guida

AVAR: Maggioni

10.02 - I rossoneri si presentano a questa partita con quattro diffidati, di cui tre giocheranno titolari, cioè Rabiot, Fofana e Saelemaekers (l'altro è Athekame che partirà dalla panchina). Se verranno ammoniti, salteranno il derby di Milano in programma domenica prossima.

09.30 - Oltre a Gimenez e a Loftus-Cheek, non ci sarà nemmeno Gabbia a causa di un'infiammazione che l'ha tenuto fuori anche contro il Parma. Quindi scelte obbligate in difesa per Allegri, con il giovane Odogu in panchina come unica alternativa, mentre Tomori, De Winter e Pavlovic partiranno titolari. Bartesaghi torna titolare sulla fascia sinistra, a destra invece ci sarà Saelemaekers. Rabiot e Modric intoccabili a centrocampo, il terzo posto in mediana dovrebbe andare a Fofana che sembra aver vinto il ballottaggio con Ricci. In attacco si dovrebbe andare ancora avanti con la coppia Leao-Pulisic, con Nkunku e Fullkrug che partiranno quindi ancora dalla panchina.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al calcio d'inizio di Cremonese-Milan, gara valida per la 27^ giornata di Serie A. Dopo il ko contro il Parma, che ha chiuso la striscia d’imbattibilità del Diavolo a 24 partite di fila, i rossoneri devono tornare subito alla vittoria sia per la classifica (per tenere lontane le altre squadre in lotta per la Champions League), sia per il morale in vista del derby di domenica prossima. Grazie al nostro live testuale potrete restate aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra di Max Allegri. Restate con noi!!!