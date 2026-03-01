Il ds del Corinthians conferma l'offerta del Milan per André: "15 milioni più due di bonus per il 70% del cartellino"

Durante l'intervista dopo la gara persa contro il Novorizontino, Marcelo Paz, direttore sportivo del Corinthians, ha confermato che il Milan ha presentato un'offerta per il centrocampista classe 2006 André: 15 milioni di euro più due di bonus per il 70% del cartellino del giocatore brasiliano. La trattativa è in corso, ma non è ancora chiusa. Il suo arrivo a Milanello non avverrebbe ovviamente ora, ma in estate visto che il mercato italiano è attualmente chiuso.

Queste le parole di Paz riportate da ESPN: "C'è una cessione? No! C'è un'offerta? Sì, dal Milan. Non dalla Juventus. Il suo valore di mercato è quello che il mercato sceglie di pagare. In questa trattativa, è valutato 24 milioni di euro e il Corinthians possiede il 70% di André. Se la vendita andasse in porto, varrebbe 17 milioni di euro: 15 milioni e altri 2 milioni di bonus. Se andasse in porto, se ne andrebbe solo a metà anno. I bonus verrebbero raggiunti qui. Se André potrebbe valere di più? Sì. Ma potrebbe anche valere di meno. È una decisione difficile da prendere. Questi sono i numeri. Non c'è una vendita, ma questa trattativa è possibile. Spero che la gente capisca. Tutti sanno che il Corinthians ha bisogno di vendere giocatori. Questo è stato chiaro fin dal mio primo giorno qui. Il presidente ha affermato la necessità di far quadrare i conti, affinché il Corinthians possa essere una squadra che rispetta i propri impegni. La vendita è definitiva? No! Verrà presa una decisione, e qualunque decisione prenda il presidente, io sarò al suo fianco".