Mercato Milan, Tuttosport: "È derby per Goretzka, ma l’Inter ha messo la freccia"

"È derby per Goretzka, ma l’Inter ha messo la freccia": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che da tempo il Milan ha messo gli occhi su Leon Goretzka, centrocampista in scadenza di contratto con il Bayern Monaco che in estate lascerà sicuramente il club tedesco. Sul giocatore c'è però anche l'Inter e dunque nelle prossime settimane si potrebbe scatenare un derby di mercato per il mediano dei bavaresi.

Su Goretzka sembrava esserci anche il Napoli che però ora si è defilato. Milan e Inter dovranno invece stare molto attente alla concorrenza della Premier League. Prima di affondare, i rossoneri vorrebbero avere la certezza di partecipare alla prossima Champions League, e così i nerazzurri potrebbero giocare d'anticipo.