Milan, poche speranze per il recupero di Gabbia per la trasferta di Cremona

di Enrico Ferrazzi

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport in edicola stamattina, ci sono poche speranze per il recupero di Matteo Gabbia per la trasferta di domani sul campo della Cremonese. Ieri il difensore italiano, che è alle prese con un risentimento muscolare rimediato domenica scorsa durante il riscaldamento prima di Milan-Parma, ha lavorato anche ieri a parte a Milanello e al massimo potrebbe andare in panchina. La decisione verrà presa oggi dopo la rifinitura.

DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN
Data: domenica 1 marzo 2026
Ora: 12.30
Stadio: Giovanni Zini di Cremona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli - Alassio
IV uomo: Ayroldi
VAR: Guida
AVAR: Maggioni