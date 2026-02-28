Milan, poche speranze per il recupero di Gabbia per la trasferta di Cremona

vedi letture

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport in edicola stamattina, ci sono poche speranze per il recupero di Matteo Gabbia per la trasferta di domani sul campo della Cremonese. Ieri il difensore italiano, che è alle prese con un risentimento muscolare rimediato domenica scorsa durante il riscaldamento prima di Milan-Parma, ha lavorato anche ieri a parte a Milanello e al massimo potrebbe andare in panchina. La decisione verrà presa oggi dopo la rifinitura.

DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN

Data: domenica 1 marzo 2026

Ora: 12.30

Stadio: Giovanni Zini di Cremona

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Ayroldi

VAR: Guida

AVAR: Maggioni