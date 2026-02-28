Milan, poche speranze per il recupero di Gabbia per la trasferta di Cremona
MilanNews.it
Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport in edicola stamattina, ci sono poche speranze per il recupero di Matteo Gabbia per la trasferta di domani sul campo della Cremonese. Ieri il difensore italiano, che è alle prese con un risentimento muscolare rimediato domenica scorsa durante il riscaldamento prima di Milan-Parma, ha lavorato anche ieri a parte a Milanello e al massimo potrebbe andare in panchina. La decisione verrà presa oggi dopo la rifinitura.
DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN
Data: domenica 1 marzo 2026
Ora: 12.30
Stadio: Giovanni Zini di Cremona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli - Alassio
IV uomo: Ayroldi
VAR: Guida
AVAR: Maggioni
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
1 Valenti sul portiere, oggi è fallo. Marelli: "Chiaro che arbitri hanno avuto istruzioni in questo senso"
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
Primo Piano
In tre per una maglia da titolare. Fofana, Jashari e Ricci: chi giocherà a Cremona con i "soliti" Modric e Rabiot?
Luca SerafiniArbitri, Champions, il futuro di Allegri: basta con le spaccature! Adesso inizia il tormentone Modric...
Franco OrdineAllegri resta ma fidatevi di lui. Arbitri: chiedere di mandare via Rocchi per capire chi non ci sta
Carlo PellegattiLe uova sul pullman. Allegri e le visioni limitate. 54 punti, grande risultato. Lissone, capitale degli arbitri
Post Milan-Como, situazioni e polemiche che danno fastidio. Sogno scudetto? Conta solo la concretezza dei tre punti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com