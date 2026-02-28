Milan, il programma di oggi: allenamento all'ora di pranzo per adattarsi all'orario della gara di domani, poi nel pomeriggio la partenza per Cremona

Oggi alle 09:35Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta il programma di oggi del Milan alla vigilia della gara di campionato di domani in casa della Cremonese, valida per la 27^ giornata di Serie A: per adattarsi all'orario della partita dello Zini, i rossoneri si alleneranno a Milanello all'ora di pranzo. Alle 15.30 ci sarà la conferenza stampa di Max Allegri, successivamente è invece in programma la partenza della gruppo milanista per Cremona.

DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN
Data: domenica 1 marzo 2026
Ora: 12.30
Stadio: Giovanni Zini di Cremona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli - Alassio
IV uomo: Ayroldi
VAR: Guida
AVAR: Maggioni