CorSport: "Leao-Pulisic, il bis. Max li conferma dal 1'"
Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così sulle probabili scelte in attacco di Massimiliano Allegri per la gara di domani alle 12.30 sul campo della Cremonese: "Leao-Pulisic, il bis. Max li conferma dal 1'". Dopo il Parma, il tecnico livornese schiererà anche a Cremona dall'inizio la coppia composta dal portoghese e dall'americano. Dopo una stagione condizionata purtroppo da alcuni problemi fisici, entrambi vogliono tornare ai loro livelli in questo finale di campionato.
PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE-MILAN
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 10 Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 30 Jashari, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri
Infortunati: Gimenez, Gabbia, Loftus-Cheek
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers
Ballottaggi: Fofana-Ricci
