QS: "Il Milan molla Valhovic, ora resta solo la Juventus"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Il Milan molla Valhovic, ora resta solo la Juventus". Dopo avere seguito a lungo nei mesi scorsi il centravanti serbo, che è in scadenza di contratto con la Juventus, il club rossonero sembra aver virato su altri nomi per rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione. Non è da escludere del tutto a questo punto un possibile rinnovo con i bianconeri.

Pochi giorni fa, dopo la gara di Champions League contro il Galatasaray, Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato così a Sky del futuro di Vlahovic: "Su Vlahovic vedremo, adesso sta dando il massimo per recuperare. Lui ha la Juventus dentro ed è un giocatore importante per noi fino a giugno".