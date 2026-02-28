Verso Cremonese-Milan, Gazzetta: "In avanti ancora la coppia Pulisic-Leao. A centrocampo torna Fofana dal 1'?"
"In avanti ancora la coppia Pulisic-Leao. A centrocampo torna Fofana dal 1'?": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport in merito alle possibili scelte di formazione di Max Allegri in vista della trasferta di domani alle 12.30 sul campo della Cremonese. In attacco dovrebbero essere confermati Christian Pulisic e Rafael Leao, mentre in mezzo al campo, accanto agli inamovibili Luka Modric e Adrien Rabiot, si potrebbe rivedere dal primo minuto Youssouf Fofana, che al momento in vantaggio su Ardon Jashari e Samuele Ricci.
DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN
Data: domenica 1 marzo 2026
Ora: 12.30
Stadio: Giovanni Zini di Cremona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli - Alassio
IV uomo: Ayroldi
VAR: Guida
AVAR: Maggioni
