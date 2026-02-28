Verso Cremonese-Milan, Tuttosport: "Ricci cerca il sì di Allegri"

di Enrico Ferrazzi

In vista di Cremonese-Milan di domani alle 12.30, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Ricci cerca il sì di Allegri". A centrocampo sono sicuri del posto dal primo minuto Luka Modric e Adrien Rabiot, mentre sono in tre a giocarsi l'altra maglia da titolare, vale a dire Samuele Ricci, Ardon Jashari e Youssouf Fofana. Si tratta di tre soluzioni diverse per tre interpreti diversi del ruolo.

DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN
Data: domenica 1 marzo 2026
Ora: 12.30
Stadio: Giovanni Zini di Cremona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli - Alassio
IV uomo: Ayroldi
VAR: Guida
AVAR: Maggioni