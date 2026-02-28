Verso Cremonese-Milan, Tuttosport: "Ricci cerca il sì di Allegri"

In vista di Cremonese-Milan di domani alle 12.30, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Ricci cerca il sì di Allegri". A centrocampo sono sicuri del posto dal primo minuto Luka Modric e Adrien Rabiot, mentre sono in tre a giocarsi l'altra maglia da titolare, vale a dire Samuele Ricci, Ardon Jashari e Youssouf Fofana. Si tratta di tre soluzioni diverse per tre interpreti diversi del ruolo.

DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN

Data: domenica 1 marzo 2026

Ora: 12.30

Stadio: Giovanni Zini di Cremona

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Ayroldi

VAR: Guida

AVAR: Maggioni