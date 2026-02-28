Milan, solo oggi si saprà se Gabbia potrà andare almeno in panchina contro la Cremonese

Anche ieri Matteo Gabbia, che è alle prese con un risentimento muscolare rimediato domenica scorsa durante il riscaldamento prima di Milan-Parma, non si è allenato in gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato. Come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, solo oggi si saprà se il difensore potrà far parte della lista dei convocati di Max Allegri e andare almeno in panchina domani contro la Cremonese. La difesa titolare del Diavolo allo Zini di Cremona sarà dunque quella composta da Fikayo Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic.

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 27/02

Parma-Cagliari 1-1

SABATO 28/02

Como-Lecce h. 15:00 DAZN

Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN

Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03

Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN

Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN

Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY

Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03

Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN

Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY