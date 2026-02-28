In tre per una maglia da titolare. Fofana, Jashari e Ricci: chi giocherà a Cremona con i "soliti" Modric e Rabiot?

Massimiliano Allegri ha di fatto un solo dubbio di formazione per la gara di domani in casa della Cremonese: chi affiancherà i "soliti" Luka Modric e Adrien Rabiot in mezzo al campo? In corsa ci sono tre giocatori per una maglia da titolare, vale a dire Youssouf Fofana, Ardon Jashari e Samuele Ricci. Il tecnico livornese prenderà una decisione definitiva probabilmente solo dopo la rifinitura di oggi a Milanello.

IN TRE PER UNA MAGLIA - Come spiega questa mattina Tuttosport, si tratta di tre soluzioni diverse per tre interpreti diversi del ruolo: Ricci ha dimostrato di poter essere un giocatore solido e ha risposto sempre presente quando è stato chiamato in causa, Jashari è apparso in netta crescita dal punto di vista fisico nelle ultime settimane, mentre Fofana sembra aver perso posizioni nelle gerarchie di Allegri, anche se tra i tre è finora quello che ha giocato di più in stagione.

IL RESTO DELLA FORMAZIONE - Pochi dubbi invece sul resto della formazione: in difesa Matteo Gabbia potrebbe recuperare al massimo per la panchina e quindi il trio titolare sarà quello composto da Fikayo Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic. Sulle fasce ci saranno a destra Alexis Saelemaekers e a sinistra Davide Bartesaghi, mentre in avanti dovrebbe essere confermata la stessa coppia d'attacco vista dal primo minuto domenica scorsa contro il Parma, vale a dire quella composta da Christian Pulisic e Rafael Leao.