La Gazzetta in apertura: "Un 9 da Milan. Serve il centravanti, Guirassy favorito su Jackson e Retegui"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Un 9 da Milan. Serve il centravanti, Guirassy favorito su Jackson e Retegui". In vista del possibile ritorno in Champions League, il Diavolo sa bene che dovrà finalmente risolvere un problema che si sta portando avanti da troppo tempo, vale a dire prendere un grande attaccante che possa assicurare un numero importante di gol.

In cima alla lista dei desideri del Milan c'è in questo momento Serhou Guirassy, centravanti classe 1996 del Borussia Dortmund che va in doppia cifra di gol segnati dalla stagione 2019-2020 (l'anno scorso furono addirittura 38 contando tutte le competizioni) e che sembra interessato a provare una nuova esperienza professionale dopo aver giocato in Ligue 1 e Bundesliga. In corsa ci sono poi anche Mateo Retegui, Darwin Nunez e Nicolas Jackson, giocatore del Chelsea in prestito al Bayern Monaco.