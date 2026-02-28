Mercato Milan, Tuttosport titola: "C’è voglia di Karetsas"

Tuttosport titola così questa mattina sul mercato del Milan: "C’è voglia di Karetsas". Da tempo il Diavolo sta seguendo con grande interesse la crescita di Konstantinos Karetsas, trequartista classe 2007 del Genk e della nazionale greca. Si tratta di uno dei talenti più interessanti del calcio europeo che ha già un costo importante, cioè circa 30 milioni di euro.

Il Milan lo sta tenendo d’occhio da tempo, tanto lo scorso 27 novembre aveva anche mandato un osservatore per visionarlo da vicino in un match di Europa League tra Genk e Basilea, partita nella quale il talento greco ha tra le altre cose messo a segno anche un gol bello ed importante per la vittoria dei suoi. Il giudizio su Karetsas da parte degli scout rossoneri era stato più che positivo.