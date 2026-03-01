La Gazzetta in apertura: "Milan d'assalto in attesa del derby"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan d'assalto in attesa del derby". Oggi alle 12.30 i rossoneri saranno impegnati sul campo del Cremonese, una gara da vincere sia per la classifica (tenere a distanza le altre squadre in corsa per un posto in Champions League), sia per il morale in vista del derby di Milano in programma domenica prossima. Intanto il club di via Aldo Rossi è vicino a chiudere il primo colpo per la prossima stagione: si tratta del centrocampista classe 2006 André del Corinthians. Operazione da circa 17 milioni di euro.
DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN
Data: domenica 1 marzo 2026
Ora: 12.30
Stadio: Giovanni Zini di Cremona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli - Alassio
IV uomo: Ayroldi
VAR: Guida
AVAR: Maggioni
