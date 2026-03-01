La Gazzetta in apertura: "Milan d'assalto in attesa del derby"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan d'assalto in attesa del derby". Oggi alle 12.30 i rossoneri saranno impegnati sul campo del Cremonese, una gara da vincere sia per la classifica (tenere a distanza le altre squadre in corsa per un posto in Champions League), sia per il morale in vista del derby di Milano in programma domenica prossima. Intanto il club di via Aldo Rossi è vicino a chiudere il primo colpo per la prossima stagione: si tratta del centrocampista classe 2006 André del Corinthians. Operazione da circa 17 milioni di euro.

DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN

Data: domenica 1 marzo 2026

Ora: 12.30

Stadio: Giovanni Zini di Cremona

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Ayroldi

VAR: Guida

AVAR: Maggioni