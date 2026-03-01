Verso Cremonese-Milan: le probabili formazioni delle due squadre

Verso Cremonese-Milan: le probabili formazioni delle due squadreMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:23Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Cremonese-Milan, gara valida per la 27^ giornata di Serie A in programma oggi alle 12.30:

CREMONESE: (3-5-2) Audero; Terracciano; Luperto, Bianchetti; Barbieri, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. 

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.

DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN
Data: domenica 1 marzo 2026
Ora: 12.30
Stadio: Giovanni Zini di Cremona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli - Alassio
IV uomo: Ayroldi
VAR: Guida
AVAR: Maggioni