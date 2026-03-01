Oggi Cremonese-Milan, Gazzetta: "Rabiot, Fofana Saelemaekers titolari a rischio. Con un giallo saltano il derby"
La Gazzetta dello Sport titola così stamattina in vista di Cremonese-Milan, gara valida per la 27^ giornata di Serie A in programma oggi alle 12.30: "Rabiot, Fofana Saelemaekers titolari a rischio. Con un giallo saltano il derby". I rossoneri si presentano a questa partita con quattro diffidati, di cui tre giocheranno titolari, cioè Rabiot, Fofana e Saelemaekers (l'altro è Athekame che partirà dalla panchina). Se verranno ammoniti, salteranno il derby di Milano in programma domenica prossima.
Intervenuto ieri in conferenza stampa, Max Allegri ha spiegato: "Diffidati a rischio derby? La partita più importante è domani. Poi domani, finita la partita, chi sta in piedi ci sarà per il derby. Chi è squalificato andrà in tribuna".
