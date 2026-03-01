Il CorSera titola sul futuro di Max: "Allegri si tiene stretto il Milan"

Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così sul futuro di Massimiliano Allegri dato che negli ultimi giorni non sono mancate voci anche su un suo possibile addio: "Allegri si tiene stretto il Milan". Il quotidiano riporta le parole di ieri in conferenza stampa del tecnico livornese che intende proseguire la sua avventura sulla panchina rossonera: "Di queste voci che sono uscite in settimana dico che con la società c'è totale sintonia. Poi com'è normale che sia in un confronto ci possono essere punti di vista diversi.

È importante che tutti si lavori per il bene del Milan, sono molto contento di essere tornato al Milan dopo 15 anni e aver iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi splendidi. La società sta programmando e strutturando il futuro del Milan. Per fare questo bisogna ottenere il risultato più importante. A marzo per ora stiamo abbastanza bene. Ora dobbiamo vedere se siamo bravi a rimanere lì o a fare l'ultimo scalino. C'è sintonia tra me e la società".