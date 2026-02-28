Mercato Milan, Romano annuncia: "Rossoneri vicini al giovane centrocampista brasiliano Andrè"

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista e noto esperto di mercato è intervenuto così sul proprio canale Youtube. Queste le ultime sul mercato rossonero per la prossima stagione:

"Il Milan lavora in maniera seria, determinata e molto avanzata per il talento classe 2006 Andrè. Centrocampista di qualità, gioca nel Corinthians in Brasile: potrebbe davvero essere il nuovo colpo della prossima stagione del Milan, con il club rossonero che ha già l'accordo con il ragazzo. Sul giocatore anche alcune squadre di Bundesliga e Liga Spagnolo, anche la Juve era interessata, ma il discorso col Milan è molto avanti. Può essere anche un'operazione onerosa, l'investimento supererebbe quota 13-14 milioni".