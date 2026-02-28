Andrè-Milan, Di Marzio: "Affare da 17 milioni totali, ma manca l'ok del presidente del Corinthias"

Come riportato anche da Gianluca Di Marzio, il Milan sarebbe in chiusura per un talento brasiliano in vista della prossima stagione. Si tratta del centrocampista Andrè del Corinthias. Il club rossonero è pronto a chiudere per il brasiliano, ma resta il nodo dell’approvazione presidenziale per chiudere del tutto l'affare, che si aggirerebbe intorno ai 17 milioni di euro totali.

DI MARZIO SU ANDRE'

"Il giovane, 19 anni, avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento, accettando anche di rinunciare alla quota personale del 30% dei diritti. Le bozze contrattuali sono state inviate ai rispettivi uffici legali e, in caso di via libera definitivo, André dovrebbe volare in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche, con trasferimento effettivo a partire da giugno. Nonostante l’intesa tra club e calciatore, l’affare non è ancora chiuso. A frenare la conclusione è il presidente del Corinthians, Osmar Stabile, che non ha ancora dato l’approvazione finale alla cessione".