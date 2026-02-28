Mercato Milan, Gazzetta: "Kostic resta sul taccuino dei rossoneri"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Kostic resta sul taccuino dei rossoneri". I rossoneri sono alla ricerca di un grande attaccante per la prossima stagione, ma non mollano la presa su Anderj Kostic, centravanti classe 2007 del Partizan Belgrado già trattato a lungo nei mesi scorsi dal Diavolo, che però non ha mai trovato l'accordo con i serbi, nonostante la forte volontà del ragazzo di trasferirsi a Milano. Tra qualche mese i due club ne riparleranno sicuramente.

CHI E' KOSTIC

In patria lo paragonano a Vlahovic, per la sua fisicità (quasi un metro e novanta) e il modo di giocare spalle alla porta, anche se Kostic a differenza di Dusan è destro naturale. Un attaccante quasi vecchio stampo, capace di lottare e difendere il pallone, ma anche discretamente abile con i piedi.