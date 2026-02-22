Parma non solo sul campo. Il Milan pensa ai ducali anche il 9 del futuro: piace Pellegrino

Il Parma ha prolungato tre settimane fal contratto del centravanti Mateo Pellegrino, come annunciato con un video sui canali social in cui la notizia viene data dallo stesso giocatore argentino: "Cari tifosi, sono molto contento di annunciare il mio rinnovo col Parma. Questo è un giorno bellissimo per me, sono qua da un anno e abbiamo vissuto momenti belli e meno belli. Voglio ringraziare tutti quelli che sono di fianco a me, compresi i miei compagni. Se sono qua è anche merito loro. Ora spero di raggiungere i nostri obiettivi", sono state le sue parole nel video.

Le ultime da TMW sul futuro di Pellegrino

Una notizia particolarmente importante per il club ducale, viste anche le sempre più insistenti voci di mercato riguardanti il suo futuro. Nei mesi scorsi infatti Pellegrino è finito nel mirino di diverse società italiane, su tutte il Milan. Ora il prolungamento e il rinnovo del matrimonio col club che lo ha portato in Italia, col Parma che ha comunicato i dettagli: "Parma Calcio comunica che l’attaccante Mateo Pellegrino ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2030. Arrivato a Parma nel gennaio 2025, Pellegrino ha saputo integrarsi rapidamente all’interno della squadra, totalizzando finora 12 reti in 39 presenze in tutte le competizioni. Il prolungamento dell'accordo conferma la volontà del Club e dell’attaccante argentino di proseguire insieme con l’obiettivo di consolidare e far crescere il progetto sportivo dei prossimi anni. Da quando è a Parma, Mateo ha dimostrato una crescita costante, diventando una risorsa fondamentale per il reparto offensivo gialloblu".