live mn Verso Milan-Parma: diversi cambi per Allegri! Riecco l'attacco titolare, difesa inedita

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disp.: Terracciano, Pavlovic, Odogu, De Winter, Athekame, Fofana, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug.

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot

Squalificati: //

Indisponibili: Gimenez

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

15:00 | PULISIC E LEAO INSIEME

La probabile formazione dei rossoneri recita Leao - Pulisic nella coppia d'attacco, una coppia che nelle idee di Allegri sarebbe dovuta essere quella titolare ma che purtroppo, a causa di infortuni, mantenimento e forme poco lucide, ha condiviso il campo veramente poco. La prima da titolari è stata il derby del 23 novembre, vinto 1-0, poi solo Genoa e Lecce ancora da titolari e qualche spezzone contro Pisa, Juve, Parma e Fiorentina. Un totale che si aggira intorno ai 315 minuti che significano 3,5 partite intere, una ogni 7,4. Eppure i numeri individuali sono più che positivi, entrambi a 8 gol in stagione ed entrambi in 18 presenze, numeri che aumentano ancora di più i rimpianti di non aver visto abbastanza questa coppia agire in tandem.

14:30 | GOL SEGNATI, IL DATO

In vista di Milan-Parma di oggi alle 18, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste curiosità sulle due squadre: Milan a segno in casa contro gli emiliani da 22 gare consecutive per un totale di 52 reti. L’ultimo digiuno risale al pareggio per 0-0 del 18 febbraio 1998, in Coppa Italia. Milan imbattuto da 24 partite in Serie A con bilancio di 15 vittorie ed 9 pareggi. Unica sconfitta stagionale in Serie A per i rossoneri risale al 1-2 a San Siro contro la Cremonese, prima giornata di andata.

14.01 - In vista di Milan-Parma di oggi alle 18, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste curiosità sui precedenti tra le due squadre: "I precedenti ufficiali tra le due squadre a San Siro sono 36 con bilancio di 20 successi del Milan (ultimo 3-2, Serie A 2024/25), 9 pareggi (ultimo 2-2, Serie A 2020/21) e 7 vittorie del Parma (ultima 4-2, Serie A 2013/14). Nelle ultime 8 sfide a San Siro entrambe le squadre sempre a segno: 21 reti rossonere e 13 marcature ducali".

13.40 | MILAN-PARMA, LA SQUADRA ARBITRALE

PICCININI

PERETTI – COLAROSSI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: CAMPLONE

AVAR: PAIRETTO

13:00 | Allegri ha scelto la seguente formazione. Maignan tra i pali con una difesa composta da Tomori, Gabbia e Bartesaghi; l'italiano classe 2005 è in vantaggio su De Winter e libera il posto a sinistra per Estupinan che può tornare a giocare dall'inizio. Sul versante opposto ci sarà Saelemaekers mentre in mezzo al campo Modric accompagnato dal ritorno di Rabiot e da Loftus-Cheek. In avanti si va verso la coppia Leao-Pulisic.

Amici e amiche di Milannews.it, buongiorno!

Alle 18:00, il Milan scenderà in campo a San Siro per la sfida contro il Parma, valida per la 26esima giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno durante la giornata dal ritiro della formazione rossonera di Max Allegri. Restate collegatti per essere aggiornati minuto per minuto.