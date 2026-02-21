Bartesaghi in vantaggio su De Winter, in avanti Leao e Pulisic
Dopo il pareggio contro il Como il Milan di Massimiliano Allegri torna subito in campo contro il Parma in occasione della 26esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Nel corso della conferenza stampa di oggi il tecnico rossonero ha annunciato la disponibilità di tutti i suoi effettivi per la partita di domani, eppure qualche importante novità di formazione rispetto alla sfida di mercoledì ci sarà, come riportato dal collega di Sky Sport Peppe Di Stefano, questa mattina Allegri ha provato il seguente undici:
MILAN-PARMA, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori, 46 Gabbia, 33 Bartesaghi
56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupinan
11 Pulisic, 10 Leao
A disp.: 1 Terracciano, 96 Torriani, 31 Pavlovic, 27 Odogu, 5 De Winter, 24 Athekame, 19 Fofana, 4 Ricci, 30 Jashari 18 Pulisic, 9 Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot
Squalificati: //
Indisponibili: Santiago Gimenez
Ballottaggi: Bartesaghi/De Winter
