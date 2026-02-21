Il caporedattore di Marca racconta: "A Madrid nostalgia di Modric. Si chiedono perché non potesse restare un altro anno"

Alberto Rubio, caporedattore della sezione dedicata al calcio internazionale su MARCA, si è così espresso a MilanVibes su Luka Modric e la percezione che c'è oggi del croato a Madrid: “La mia sensazione, in generale, è che il pubblico non segua nel dettaglio tutto quello che fa Luka nel Milan, quindi è cosciente di ciò che fa o di come sta andando solo per le cose positive, quando segna un gol, fa un assist, o quando in una partita importante esce la statistica su quanto ha corso, su quanti minuti sta giocando. Arrivano solo gli input positivi, quindi la sensazione che si ha è un po’ di nostalgia, e questo, unito alle difficoltà che ha avuto il Real Madrid in stagione e al fatto che continui a mancare un cervello come Luka Modric o Toni Kroos, fa sì che venga da chiedersi perché non potesse rimanere un’altra stagione.

Oltre a questo, ho la sensazione che sarebbe stato utile per il Real Madrid, non credo come titolare indiscutibile, ma avrebbe potuto fare minuti di qualità, soprattutto in determinati contesti, in determinate partite più chiuse in cui lui con un passaggio può cambiare la partita e il ritmo. Credo che Luka Modric, nonostante l’età, non sia di troppo in nessuna squadra”.