Ordine: "Sono Leao e Pulisic che devono salire di condizione perché si possa fare un doppio passo avanti tra Parma e Cremona"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso su Leao e Pulisic: "Sono loro due che spostano gli equilibri di questo Milan in attacco. Sono loro che guidano la classifica rossonera dei gol. Sono loro due che devono salire di condizione perché si possa fare un doppio passo avanti tra Parma e Cremona. Un peccato l’infortunio di Pavlovic, da quella parte il Como non aveva in pratica mai procurato nessun tipo di pericolo nel primo tempo. Ha fatto benissimo Leao nel finale rivolgendosi ai tifosi: “I fischi ora no, dobbiamo restare tutti uniti”. Ha perfettamente ragione".

LE ULTIME VERSO PARMA

Tutto pronto per la sfida che il Milan giocherà domani contro il Parma. Massimiliano Allegri ha diversi dubbi di formazione che magari scioglierà già a partire dalla conferenza stampa di questo pomeriggio. La Gazzetta dello Sport ne parla titolando: "Pavlovic fuori, tornano Gabbia e Saelemaekers. Dubbi davanti". Nel terzetto difensivo rientra Gabbia, a centrocampo Saelemaekers scalpita per riprendersi il suo posto dal 1'. Dubbi in avanti: difficile Pulisic dall'inizio, Leao ha invece buone possibilità. Possibile ballottaggio tra Nkunku e Fullkrug per l'altro posto nel tandem.