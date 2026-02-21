VIDEO MN - Milan al Melià per il ritiro: confermata la presenza di Pavlovic

© foto di Lorenzo De Angelis
Oggi alle 20:05News
di Francesco Finulli
fonte dal nostro inviato, De Angelis

Il Milan, nel pomeriggio di domani alle ore 18, scenderà in campo a San Siro contro il Parma in occasione del 26° turno del campionato di Serie A Enilive. Una gara davvero cruciale per i rossoneri che, vista la sconfitta della Juventus in casa contro il Como maturata quest'oggi, potrebbero allungare ulteriormente sul quinto posto in classifica. In questi minuti la squadra rossonera si sta riunendo all'Hotel Melià, in zona stadio San Siro, dove si terrà il consueto ritiro pre-gara.

Tra i presenti c'è anche Strahinja Pavlovic, convocato anche se ancora non al 100% dopo il brutto colpo subito mercoledì da Van der Brempt. Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia questo primo pomeriggio lo aveva anticipato. Di seguito il video dell'inviato sul campo della redazione di MilanNews.it.