Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +10 sul Milan che va in campo domani
L'Inter vince anche a Lecce in campionato (0-2) e continua la sua marcia solitaria in testa alla graduatoria di Serie A. I nerazzurri con i tre punti conquistati in Salento si portano momentaneamente a 10 punti di vantaggio sul Milan, che sarà impegnato domani pomeriggio alle ore 18 a San Siro contro il Parma. I rossoneri domani sono chiamati alla vittoria per allungare sul quinto posto della Juve e per cercare di tenere i cugini a 7 punti nella speranza che arrivi qualche passo falso, in attesa del Derby.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (25)
Napoli 50 (25)
Roma 47 (25)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 42 (25)
Sassuolo 35 (26)
Bologna 33 (25)
Lazio 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 29 (25)
Cagliari 28 (25)
Torino 27 (25)
Genoa 24 (25)
Cremonese 24 (25)
Lecce 24 (26)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Verona 15 (26)
