Con Milan e Parma ci si diverte sempre: 3.9 gol di media a partita nelle ultime 15 sfide

Con Milan e Parma ci si diverte sempre: 3.9 gol di media a partita nelle ultime 15 sfideMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:12News
di Antonello Gioia

In ben 14 delle ultime 15 partite tra queste due squadre entrambe le formazioni sono andate a segno (3.9 gol in media nel periodo) - fa eccezione soltanto la vittoria per 1-0 dei rossoneri del 1° dicembre 2019. Lo riporta Opta.