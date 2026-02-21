Con Milan e Parma ci si diverte sempre: 3.9 gol di media a partita nelle ultime 15 sfide
In ben 14 delle ultime 15 partite tra queste due squadre entrambe le formazioni sono andate a segno (3.9 gol in media nel periodo) - fa eccezione soltanto la vittoria per 1-0 dei rossoneri del 1° dicembre 2019. Lo riporta Opta.
Attenzione Milan: in percentuale, solo Merino dell'Arsenal segna più di testa di Pellegrino del Parma
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
