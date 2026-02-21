Pareggio senza reti all'Unipol Domus, Cagliari e Lazio escono con un punto a testa

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Finisce 0-0 all'Unipol Domus tra Cagliari e Lazio nell'anticipo del sabato sera del 26/o turno di Serie A. Da segnalare un gol annullato a Palestra per fuorigioco nella ripresa e l'espulsione di Yerri Mina al 40' st per doppia ammonizione. (ANSA).