Alvino: "La lotta Champions è molto interessante: Napoli e Milan comunque favorite"

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista di fede napoletana, si è così espresso nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero: “Dopo Bergamo, per il Napoli il calendario sarà più abbordabile. Ci sarà il Verona in trasferta, mentre la Roma giocherà contro la Juventus. Però sappiamo che il Napoli in questa stagione ha perso punti contro squadre sulla carta più deboli. La lotta Champions è molto interessante, che vede comunque Napoli e Milan favorite, mi auguro sicuramente la Roma al posto della Juventus.

Lucca e Lang si sono auto bocciati. Basta guardare Vergara e Alisson, che hanno avuto un’occasione e se la sono giocata alla grande. Alisson, che sarà titolare a Bergamo, e il buon Vergara hanno mostrato di essere intelligenti e pronti. Cosa che non hanno dimostrato Lang e Lucca. Lucca si è autoescluso con atteggiamenti irritanti.

Infortuni? È cambiata anche la gestione. Sarà l’avvicinarsi al Mondiale, o che è cambiata nel Napoli la valutazione sui singoli giocatori post infortunio, ma la parola giusta è cautela. L’espressione clinicamente guarito viene preso con le pinze dallo staff tecnico, le recidive hanno fatto male a tutto. La valutazione su Spinazzola, per esempio, sarà molto attenta e fatta con cautela”.