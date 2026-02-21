Roma, Gasperini: "Per la società anno di transizione, io ho l'obiettivo Champions"

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Sono stati la società e Ranieri a dire che questo sarebbe stato un anno di transizione. Chi ha parlato di Champions come obiettivo sono io. Per me esiste solo quello. Io l'ho lasciata e mi manca tanto". Lo dice Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa a Trigoria alla vigilia della gara con la Cremonese. "Chi pensa di mettermi pressioni dicendo che dobbiamo arrivare quarti si sbaglia - ha aggiunto -. Io sono qui per costruire qualcosa di forte. Ma dobbiamo far fuori una tra Juve, Napoli, Como, Atalanta".

E poi ancora: "Non è vero che non si possa lavorare in questa città. È difficile lavorare bene, ma non per la città: bisogna lavorare bene qui dentro. La città risponde sempre, lo stadio è pieno, ci sono 130.000 persone in due partite come Cremonese e Juventus. La differenza la fa il lavoro che si riesce a fare all'interno". Parlando della sfida di domani ha poi annunciato che non ci saranno Dybala e Soulé. "Paulo sta facendo il possibile per recuperare il prima possibile e Matias spero di averlo per le prossime gare", ha concluso. (ANSA).